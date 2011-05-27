Активисты акции «Вперед» заявляют о мести власти

Координационный совет Всеукраинской гражданской акции «Вперед» заявляет, что власть усиливает давление на активистов акции.

Как отмечается в переданном УНИАН заявлении, Координационный совет Всеукраинской гражданской акции «Вперед» обращает внимание властей на участившихся случаях давления на своих активистов: «Мы официально заявляем, что каждому такому инциденту будет дана правовая оценка. Также мы предупреждаем, что с целью недопущения произвола контролирующих и правоохранительных органов по отношению к предпринимателям, будет предаваться гласности каждый случай давления на наших активистов», - заявил один из организаторов акции «Вперед» Андрей ПАНАЭТОВ.

Как отмечается в сообщении, в Алчевске на координатора Всеукраинской гражданской акции «ВПЕРЕД», профсоюзного активиста Николая ОЛЕКСЮКА усилилось давление контролирующих органов. Он расценивает это как месть за участие в Весеннем марше протеста и критические выступления в эфире телерадиокомпании «Донбасс».

«До этого я уже неоднократно подвергался немотивированным проверкам со стороны управления Госгорпромнадзора и управления «Алчевскмежрайгаз», после которых мне выписывались предписания, содержащие в себе пункты неправомерного характера и не соответствующие «Правилам о системе газоснабжения», - заявил предприниматель. За последние два дня магазин, принадлежащий Н.ОЛЕКСЮКУ, дважды посещали представители Госгорпромнадзора, которые пытались отключить его от газоснабжения. И лишь угроза со стороны профсоюзного активиста вызвать милицию, заставила настойчивых контролеров покинуть магазин. При этом они порвали ими же составленный акт проверки.

Отмечается, что ранее Н.ОЛЕКСЮК неоднократно обращался в городскую и областную прокуратуру с жалобами на неправомерные действия контролирующих органов. Однако реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. После последнего визита проверяющих он написал заявления в Генеральную прокуратуру и обратился за помощью к журналистам.

В Чернигове председателю профсоюза предпринимателей Черниговщины, члену Координационного совета «Вперед» Елене ВАРНАКОВОЙ угрожали возбуждением против нее уголовных дел.

В Кривом Роге сразу после Весеннего марша протеста руководство местной СЭС организовало внеплановую проверку на рынке, предприниматели которого активно поддерживали акции «Вперед», и попыталась закрыть 10 магазинов, владельцами которых «по-случайности» оказались профсоюзные активисты.

«Координационный совет Всеукраинской гражданской акции «Вперед» заявляет решительный протест по поводу таких действий и призывает местные власти, контролирующие и правоохранительные органы воздержаться от необоснованных проверок представителей малого бизнеса, которые могут быть расценены как давление на людей, выражающих свою гражданскую позицию», - сказал А.ПАНАЭТОВ.

Председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед», народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась в Генеральную прокуратуру с официальным запросом относительно фактов давления на участников акции «Вперед».

Напомним, 13 апреля 2011 года в Киеве состоялось собрание Народной коллегии акции «Вперед» с участием более 420 делегатов из всех регионов Украины, на который принято решение провести под стенами Верховной Рады Весенний марш протеста. Среди требований акции - прекращение антинародных реформ и экономических репрессий, начало реальной борьбы с коррупцией во всех эшелонах власти, принятия «Народных реформ», разработанных народным депутатом Наталией Королевской совместно с гражданским обществом.

19 мая в Весеннем марше протеста под Верховной Радой и состоявшейся там же 2-й Коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» приняло участие около 5 тыс. человек.

Перед этим акции предпринимателей проходили в других городах Украины.