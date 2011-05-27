Социологи заявляют о рекорде: 53% украинцев не хотят идти на выборы

Директор Фонда "Демократические инициативы", известный социолог Ирина БЕКЕШКИНА заявляет об увеличении до 53% количества граждан, которые не желают принимать участия в выборах.

Об этом И.БЕКЕШКИНА сообщила в интервью газете "Україна молода" (№89-90 от 27-28 мая 2011 года), ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного в апреле.

"Мы получили рекордно низкое количество желающих идти на выборы — 53%. И мы знаем, что эта цифра в действительности еще ниже. Потому что политически апатичные люди по большей части отказываются общаться с социологом", - сказала И.БЕКЕШКИНА.

Социолог также отметила, что все снижается рейтинг поддержки партии власти. "Падение рейтинга Партии регионов очевидно. Если обобщить результаты разных опросов, сейчас рейтинг ПР — приблизительно 20% (тех, кто обещает пойти на выборы), у ТИМОШЕНКО — где-то 15%. Во время опроса в апреле мы поставили вопрос так: "Какие политические силы вы поддерживаете: те, что сейчас у власти, или те, что в оппозиции?" Интересные вышли результаты: у партии власти — 23%, у оппозиции — 18%. Разница, как видим, не значительная", - сказала она.

По словам И.БЕКЕШКИНОЙ, рейтинг доверия непосредственно к Виктору ЯНУКОВИЧУ составляет — 27%. "Не доверяют ему 53%. Если вспомнить прошлый год, то эти цифры выглядели наоборот. Но самое важное: 40% респондентов ответили, что не поддерживают ни власти, ни оппозиции!", - подчеркнула социолог.

И.БЕКЕШКИНА также негативно относится к отмене в избирательном бюллетене графы "Против всех". "Но я понимаю, почему эти идеи возникают. Не хочется политикам знать, сколько тех "противвсехов". Потому что, кстати, на последних местных выборах были регионы (в частности на востоке), где против всех голосовало больше всего избирателей: например, 23% — не поддерживают ни одного, а 20% набирал потенциальный кандидат на мэра. Таких результатов власти получать не хочется. Против всех обычно голосуют те, кто разочаровался во власти. На прошлых выборах "противвсехов" было больше среди "помаранчевого" электората, а сейчас может быть больше уже в восточных регионах", - сообщила она.

"Но в целом, напомню, больше половины украинцев не поддерживает ни одного из нынешних политиков. И это опасная тенденция. Ведь в обществе назревает раздражение. И если оно не будет направлено в рациональное русло, если материальное состояние людей будет ухудшаться, может произойти социальный взрыв", - отметила И.БЕКЕШКИНА.