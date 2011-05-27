В Колумбии cтали известны имена 10 тысяч погибших

00:23, 27 мая 2011
Политика
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Еще с 10 тысячами работают эксперты

В Колумбии идентифицированы останки примерно 10 тысяч человек, считавшихся пропавшими без вести в ходе многолетних междоусобных конфликтов, сообщает Би-би-си.

Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Колумбии по итогам расследования, продолжавшегося в течение года.

Среди погибших - жертвы, похищенные повстанцами из различных группировок и похороненные в безымянных могилах.

Сейчас судмедэксперты работают над идентификацией останков еще 10 тысяч человек, обнаруженных поисковыми командами.

 

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