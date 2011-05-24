Янукович перенес бывший День пионерии на середину лета
19:17, 24 мая 2011Политика
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Указ на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ перенес время празднования Дня молодежных и детских общественных организаций
Соответствующий указ «О внесении изменения в Указ Президента Украины от 27 июня 2008 года» размещен на официальном сайте Главы государства.
В соответствии с изменениями, в Украине День молодежных и детских общественных организаций будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье июня, а не в третье воскресенье Мая, как было до этого.
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