Янукович перенес бывший День пионерии на середину лета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ перенес время празднования Дня молодежных и детских общественных организаций

Соответствующий указ «О внесении изменения в Указ Президента Украины от 27 июня 2008 года» размещен на официальном сайте Главы государства.

В соответствии с изменениями, в Украине День молодежных и детских общественных организаций будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье июня, а не в третье воскресенье Мая, как было до этого.