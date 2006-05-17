Ющенко уволил Матвиенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ об освобождении Анатолия МАТВИЕНКО от должности заместителя главы Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила его секретарь Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Сегодня Президент Украины подписал указ об освобождении Анатолия МАТВИЕНКО от должности заместителя главы Секретариата Президента Украины в связи с избранием Анатолия Сергеевича народным депутатом Украины», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, в личном разговоре Президент «тепло поблагодарил» А.МАТВИЕНКО за работу в Секретариате. «Он выразил убеждение, что Анатолий Сергеевич и в дальнейшем будет важным человеком в команде Президента», - заметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Справка УНИАН. А.МАТВИЕНКО был назначен заместителем главы Секретариата Президента Украины 18 ноября 2005 года.

На выборах в парламент в марте 2006 года А.МАТВИЕНКО баллотировался по списку блока “Наша Украина” под номером 12.