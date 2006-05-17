Ющенко уволил Матвиенко
Об этом сообщила Геращенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ об освобождении Анатолия МАТВИЕНКО от должности заместителя главы Секретариата Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила его секретарь Ирина ГЕРАЩЕНКО.
«Сегодня Президент Украины подписал указ об освобождении Анатолия МАТВИЕНКО от должности заместителя главы Секретариата Президента Украины в связи с избранием Анатолия Сергеевича народным депутатом Украины», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.
По ее словам, в личном разговоре Президент «тепло поблагодарил» А.МАТВИЕНКО за работу в Секретариате. «Он выразил убеждение, что Анатолий Сергеевич и в дальнейшем будет важным человеком в команде Президента», - заметила И.ГЕРАЩЕНКО.
Справка УНИАН. А.МАТВИЕНКО был назначен заместителем главы Секретариата Президента Украины 18 ноября 2005 года.
На выборах в парламент в марте 2006 года А.МАТВИЕНКО баллотировался по списку блока “Наша Украина” под номером 12.