Власть ведет Украину в имперское иго «русского мира» - обращение из США

Всеамериканская общественная организация «Новая Украинская Волна», которая является самой большой в США и которая объединяет выходцев четвертой волны эмиграции, считает, что всех украинцев объединит лишь лозунг «Бог и Украина», а не красные флаги “чужого имперского государства”.

На этом акцентируется в обращении к соотечественникам, текст которого передан УНИАН.

Таким образом, эта организация выразила свою позицию относительно подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ закона об использовании красного флага.

По мнению активистов «Новой Украинской Волны», “это не что иное, как разжигание вражды между своим народом”.

“Если бы среди Ваших советников, господин Президент, были предстоятели Украинских церквей, то ли православной, или греко-католической, а не поп чужого имперского государства... мы уверены, что этого бы никогда не случилось. И даже среди тех темных сил, которые Вас окружают, Вы как по-настоящему верующий человек, нашли бы в себе отвагу не причинять несправедливости народу, который доверил Вам свою судьбу”, - отмечается в обращении.

“Новая Украинская Волна” считает, что политическая провокация во Львове 9 мая получила достойный отпор. «События 9 мая под красными флагами всколыхнули весь украинский мир, который географически не ограничен государственными границами, и есть везде, где живет украинская нация. А живет она и сплотилась на всех материках и континентах, под единым и вечным лозунгом «Бог и Украина», - отмечают авторы обращения.

По их убеждению, “на 20-ом году независимости Президент и Верховная Рада не стали на защиту государственности”. “Опять, как в начале 90-х, линию обороны держит национально-сознательная часть нации”, - подчеркнули активисты “Новой Украинской Волны”.

Они выразили благодарность всем, кто вышел на защиту украинской государственности во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и по всей Украине, за сознательную гражданскую позицию.

“Мы, кто ежедневно являемся свидетелями большого патриотизма и почета к национальным символам, на которых воспитывается американская молодежь, поражены цинизмом современной украинской власти. Прикрываясь сине-желтым флагом, за который еще 20 лет тому назад садили в тюрьмы, власть целеустремленно ведет Украину в имперское иго «русского мира», - отмечается в обращении.

“Для каждого из нас память о павших за свободу Украины является священной. В каждого из нас, выходцев из Галичины, есть родные, воевавшие как в УПА, так и в составе советской армии или в армии «СС Галичина». Большинство из них давно лежат в могилах. И все, в чем нуждается христианская душа, которая отошла в Вечность, – это молитвы и прощение”, - напомнили авторы заявления.

Они также обратились к Президенту Украины с замечанием о том, что он до сих пор не ответил на Меморандум Мирового Конгресса Украинцев, в котором содержится главный призыв – “стать украинским президентом и прекратить все украинофобские и имперские замашки врагов наших”.

“Вместо этого, репрессии продолжаются. На 20-ом году независимости в Украине появились политические узники. Чтобы не заподозрили Вас в слабости, Вы довели до грани между жизнью и смертью политического узника Юрия ЛУЦЕНКО, назвав его законный протест давлением на власть”, - отметили авторы обращения и также напомнили о содержащемся в тюрьме в Запорожье студента Полтавского университета Игоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, по подозрению в уничтожении памятника “палачу украинского народа Сталину”.

“Во время подготовки к Мировому форуму Украинцев, который должен состояться 19-21 августа в Киеве, мы, представители четвертой волны эмиграции в Соединенных Штатах Америки, инициируем обращение к парламентариям стран нашего проживания по всему миру с фактами и видеоматериалами о репрессиях и наступлении московской пятой колонны в Украине”, - сказано в заявлении «Новой Украинской Волны».

“Хотим напомнить всем, кто сегодня посягает на украинскую государственность и независимость: Нас - миллионы! Наш «украинский мир», взлелеянный любовью вокруг наших духовных святынь по целому миру, везде, где живет украинская душа - недосягаемый для позорного колониального «русского мира», - заверили авторы обращения.