НКЗУ возлагает вину за события 9 мая на Верховную Раду и Президента

Народный комитет защиты Украины возлагает всю моральную и политическую вину за события 9 мая во Львове на Верховную Раду, львовских чиновников и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Народного комитета защиты Украины относительно событий 9 мая 2011 года во Львове.

Члены комитета подчеркивают, что в центре внимания СМИ и украинской общественности продолжают находиться события, которые произошли на Холме Славы 9 мая во Львове.

Народный комитет защиты Украины считает, что причиной событий стал принятый накануне по инициативе коммунистов и Партии регионов закон о праздновании Дня победы под красным флагом. «Этого ожидали и этим воспользовались представители российских организаций шовинизма «Родына», «Сыны Отечества» и «Русское единство» из Крыма и Одессы. Они приехали во Львов, чтобы там, на глазах у жителей города, развернуть красный флаг не для того, чтобы почтить похороненных советских воинов, а для того, чтобы унизить украинский народ, его государство, его национальный, освободительный сине-желтый флаг. Краснознаменные гости хорошо знали, что делают. Ведь под красным флагом действовала советская власть, которая голодоморами, заключениями и расстрелами, насильственным вывозом в Сибирь уничтожила миллионы украинцев», - отметили в НКЗУ.

Вместе с тем члены комитета отмечают, что «в то время, когда правоохранительные органы, милиционеры локтями и толкотней прокладывали дорогу провокаторам из Крыма и Одессы к могилам красноармейцев во Львове, Президент Украины с сине-желтой лентой на лацкане своего пиджака шагал по Крещатику, а перед ним шел БТР с красным флагом. Наше государство испытало унижение, за которое ответственность ложится на самого Президента ЯНУКОВИЧА. Даже в Москве впереди Президента России МЕДВЕДЕВА 9 мая не было красного флага, а был флаг Российского государства».

Народный комитет защиты Украины отмечает, что красный флаг 9 мая 1945 года был флагом победы, но только для Сталина и его соратников, а не для народов СССР и даже не для русского народа. «Победители из-под Берлина 1945 года вернулись в довоенное советское колхозное рабство, в страну, где все человеческие права были растоптаны, а для украинцев начались новые преследования за родной язык, за знание правдивой истории, за желание чувствовать себя украинцем», - напоминают члены комитета.

Они считают, что возмущение львовян 9 мая было законным. «Свободу» поддержали народные массы. Российские провокаторы проиграли, несмотря на то, что им помогали спецслужбы и представители Министерства внутренних дел Украины», - отмечается в заявлении.

Народный комитет защиты Украины возлагает всю моральную и политическую вину за события 9 мая 2011 года во Львове на Верховную Раду, где доминирует Партия регионов, «на чиновников львовских, которые в нарушение постановления суда не остановили «гостей» при въезде в город, и на Президента Украины, двурушничество которого продемонстрировано в тот день с чрезвычайным мастерством: на груди сине-желтая лента, а в сердце благословение провокаторам, которые пытаются разорвать Украину». «Президент поощрял свою партию поддержать закон о красном флаге, обещал его подписать, но не подписал, явив циничность и фактически политику раскола Украины», - отмечает комитет.

«Цель нашей власти – отвлечь позорными событиями во Львове внимание общества от социальных проблем, запугать общественность и показать, что правительство, парламент и Президент Украины подчинены лидерам России», - убеждены члены НКЗУ.