Суд над Луценко будет закрытым

Как сообщила жена экс-министра внутренних дел Ирина Луценко, суд в понедельник будет закрытым, поскольку наряду с другими 47 томами будет рассматриваться 18-й том, который является секретным, пишет Gazeta.ua. Она также допустила, что даже ее могут не пустить на рассмотрение.

"Допуск будет иметь ограниченное количество людей. Лишь те адвокаты, которые имеют допуск формы 3. Даже я могу не попасть на суд, потому что у меня формы 3 нет. Соответственно они сделают закрытым весь процесс...", - сообщила Ирина Луценко.

Со слов мужа она знает, что в этом томе находятся оригиналы приказов и разных документов, копии которых, впрочем, есть в других 46 томах.

"Отсюда мы делаем вывод, что это все было спланировано с самого начала прокуратурой. Введен этот странный секретный том, чтобы сделать процесс закрытым. Что это за секреты, копии которых есть в других томах", - отметила жена экс-министра.

Она сообщила, что Юрий Луценко подготовил соответствующее заявление на суд, но есть опасение, что его не привезут ввиду состояния здоровья, "или привезут, и сам процесс будет закрыт и не допустят даже депутатов и адвокатов, потому что у некоторых нет допуска".

На вопрос журналистов, чем он занимается, она сказала, что Юрий Луценко читает, несмотря на нехватку сил.

"Перечел Акунина, Ремарка. Постоянно ношу ему книги. Он просит, чтобы только тонкого формата, потому что большую книжку тяжело держать. У него и так близорукость, еще и концентрироваться сложно", - отметила она.