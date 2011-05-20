"Батькивщина" просит Евросоюз не наказывать украинцев за Януковича

Европейская интеграция Украины является стратегической целью и основной задачей деятельности политической партии «Батькивщина» и ее лидера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии по случаю проведения в Украине Дня Европы.

«Как наиболее интегрированная в европейские структуры политическая сила Украины, ассоциированный член Европейской народной партии, в состав которой входят 73 партии-члена из 39 стран, 15 глав стран-членов ЕС – партия «Батькивщина» уже по самому определению должна иметь евроинтеграцию главной целью», - отмечают в партии.

В «Батькивщине» убеждены, что именно стремлению украинцев быть равноправным членом единой европейской семьи народов должна быть подчинена вся внутренняя и внешняя политика Украины.

Находясь сегодня в оппозиции, «Батькивщина», как подчеркивается в заявлении, делает все от нее зависящее, чтобы ускорить вступление Украины в Европейский Союз путем введения безвизового режима, создания зоны свободной торговли и получения статуса ассоциированного члена ЕС. “При каждой встрече с руководством европейских стран лидер партии «Батькивщина» убеждает европейских партнеров Украины не наказывать ее граждан за авторитарный, антидемократический характер власти ЯНУКОВИЧА, не лишать их и будущие поколения украинцев европейской перспективы”, - отмечают в партии.

«Антинародная власть рано или поздно уйдет, а ценности объединенной Европы, к которым консолидировано стремятся украинцы, независимо от их политических взглядов по обе стороны Днепра, - останутся навечно», - говорится в заявлении.

В «Батькивщине» убеждены, что День Европы в Украине должен стать не просто очередным праздником, а днем, когда действующая власть должна задуматься над искренностью своей евроинтеграционной политики.

«Мы регулярно слышим, как Президент ЯНУКОВИЧ на словах клянется в верности евроинтеграционным стремлениям, однако на практике ежедневно имеем все новые и новые доказательства неискренности слов Президента. Это касается не только немыслимых в Европе политических репрессий, нарушения прав и свобод граждан, надругательства над свободой слова и безумной коррупции. Больше всего настораживает то, что власть ЯНУКОВИЧА движется в Европу с повернутой на восток головой по принципу «один шаг вперед, два шага назад», - отмечают в партии «Батькивщина».

В День Европы партийцы благодарят всех украинских друзей в Европейском Союзе и среди его руководства; тех европейских политиков и общественных деятелей, которые в нелегкие для украинской демократии времена искренне болеют за Украину и благосостояние наших граждан.