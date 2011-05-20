Королевская объяснила, как помешает чиновникам брать взятки

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина») положительно оценивает принятие ВР закона, который определяет четкие правила в разрешительной сфере для предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она сказала, комментируя принятие предложенного ею законопроекта «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности» (№ 3224).

По словам депутата, принятие закона, определяющего полный перечень разрешительных документов, позволит снизить давление на предпринимателей со стороны чиновников и улучшить бизнес-климат в стране.

«Впервые в истории Украины нам удалось создать единый перечень разрешительных документов и собрать их вместе в одном законе. Также очень важно, что закон отменяет целых ряд ненужных и устаревших разрешительных документов и однозначно запрещает чиновникам требовать документы, не входящие в этот перечень», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Теперь, по ее словам, для того, чтобы ввести в стране новый разрешительный документ, потребуется вносить изменения в закон.

«Это позволит стабилизировать законодательное поле, создаст ясные и понятные правила в разрешительной сфере и улучшит бизнес-климат в стране», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады отметила, что с 2008 года добивалась принятия единого закона, в котором бы содержался исчерпывающий перечень разрешительных документов.

«Чтобы получить у чиновников разрешение на тот или иной проект, предпринимателю приходится проходить через девять кругов ада. Каждый раз чиновники придумывают новые документы, которые нужно предоставить. И каждый раз требуют всё больше денег. Быть проекту или не быть зависит у нас только от вместительности карманов чиновников. Поэтому они вымогают всё новых бумажек, а предприниматель вынужден добывать справку на справку, потом справку на эту справку и так далее», - пояснила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, несовершенное законодательство даёт чиновникам возможность требовать от предпринимателей бесконечное количество справок и вымогать взятки. «Это происходит потому, что до сегодняшнего дня отсутствовал единый перечень документов разрешительного характера, и все они разбросаны по разным нормативно-правовым актам, где их сложно найти даже юристу-профессионалу. Кроме того, многие разрешительные документы давно устарели и не нужны, а их продолжают требовать. Дело осложняется еще и тем, что законодательство не даёт предпринимателям оснований для обращения в суд и защиты своих прав, если разрешительные органы требуют от них больше документов, чем объективно нужно для получения разрешения», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также отметила, что еще одним шагом к улучшению бизнес-климата в стране стало принятие Верховной Радой закона, упрощающего процедуры прекращения юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» (№ 8295).

«Этот закон создаст условия, при которых процедура прекращения субъекта хозяйствования будет выполняться по принципу «Единого окна», а также на законодательном уровне обеспечит сокращение сроков проведения проверок. Закон обеспечивает действенный механизм взаимообмена документами о прекращении деятельности предприятий между государственным регистратором - с одной стороны, и налоговой службой и Пенсионным фондом – с другой. Это позволит предпринимателям избежать длинных и выматывающих проверок контролирующих органов перед закрытием предприятия», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, которая также является автором этого документа.