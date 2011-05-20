В «Нашей Украине» считают реальным возвращение партии к власти

Глава исполкома «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК считает реальным возвращение его партии к власти в стране, правда, после серьезной «работы над ошибками».

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью «Профилю».

«Должна произойти перестройка и внутри самой партии, - заявил С.БОНДАРЧУК. - Тут многое зависит от доброй воли и желания лидера, Виктора ЮЩЕНКО. Если так случится, мы сможем и вернуть многих ушедших, и привлечь новых единомышленников. А также дать сигнал нашим политическим партнерам, что готовы начать необходимый процесс объединения усилий всех патриотических сил Украины для того, чтобы выписать альтернативную программу демократической модернизации страны».

По словам С.БОНДАРЧУКА, он, как и многие члены партии, надеется, что экс-Президент в самое ближайшее время возложит на себя ответственность за судьбу партии и возглавит ее новое восхождение на политический Олимп.

«Если до первой декады июня не будет определенности, «Наша Украина» рискует задержаться на старте будущей избирательной кампании», - утверждает С.БОНДАРЧУК.