Костенко: Президент должен наложить вето на этот позорный закон

Народные депутаты обратятся в Конституционный Суд Украины относительно соответствия Конституции норм закона об использовании красных флагов в День Победы 9 мая, если Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет этот закон.

Об этом народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная Самооборона», лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявил в комментарии СМИ.

"Президент должен наложить вето на этот позорный закон. Если же нет – то мы обжалуем это решение в Конституционном Суде", - заявил Ю.КОСТЕНКО.

По его словам, украинские патриоты никогда не воспримут красный цвет советского террора рядом с государственным флагом.

"Нам нужно чтить ветеранов, но, вместе с тем, не допустить продолжения раздора в обществе", - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщалось раньше, парламент принял закон об использовании красных флагов вместе с государственными во время празднования Дня Победы 9 мая. Этот документ был передан в Администрацию Президента, и находится сейчас в Министерстве юстиции на экспертизе. Ранее Президент Украины заявил о намерении подписать этот документ.

Как сообщал УНИАН, закон о внесении изменений в Закону "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 лет" (относительно порядка официального использования копий Флага Победы) Верховная Рада приняла 21 апреля.

4 мая Президент В.ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красного флага во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

6 мая глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что АП передала закон об использовании красного флага на экспертизу в Кабинет министров и Министерство юстиции. "После того как будут получены соответствующие экспертные заключения, закон будет подан на подпись Президенту Украины", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

16 мая во время Согласительного совета руководителей фракций и комитетов ВР лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО предложил Верховной Раде отменить принятый ранее закон об использовании красных флагов во время мероприятий в День Победы.

В тот же день лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что «регионалы» не поддержат предложение отменить закон об использовании красных флагов.