XIV международная специализированная выставка «ИНМЕД»

VI Национальная специализированная выставка «ОРТОПЕДИЯ-2011»

VII национальная специализированная выставка «ИНДУСТРИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

VI Национальная специализированная выставка «ФАРМАЦЕВТИКА»

Национальная специализированная выставка «КУРОРТЫ И САНАТОРИИ УКРАИНЫ»

Медицинский форум’2011 проходит 24-27 мая в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» (павильон № 1, бывшая ВДНХ).

Церемония официального открытия - 24 мая в 12.00.

Организаторы:

Министерства здравоохранения Украины,

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины»

Государственное украинское объединение «ПОЛИТЕХМЕД»

При поддержке:

Министерства социальной политики Украины

Министерства экономического развития и торговли

Национальной академии медицинских наук Украины

Медицина - это та сфера человеческого бытия, к которой все мы причастны, поэтому демонстрация новинок практического лечения, достижений медицинской науки, нового оборудования, препаратов, которые помогают успешно бороться за здоровье и жизнь людей, вызывают повышенный интерес специалистов и рядовых граждан.

За многие годы Медицинский форум, который объединяет несколько узкоспециализированных медицинских выставок - «ИНМЕД», «ОРТОПЕДИЯ», «ИНДУСТРИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», «ФАРМАЦЕВТИКА», «КУРОРТЫ И САНАТОРИИ УКРАИНЫ», зарекомендовал себя как место демонстрации всех современных достижений и изобретений в области медицины, место налаживания новых деловых контактов. Добрая традиция демонстрации своих достижений, общения с партнерами из разных стран мира позволяет медикам и потребителям медицинских услуг найти пути решения актуальных проблем отрасли.

Показательно то, что выставка объединяет отечественных и иностранных производителей медицинского оборудования, а также научных разработок в области медицины. Это является определенным индикатором уровня развития медицины в Украине, а также популярности и эффективности этих выставочных мероприятий.

На стендах выставочного Форума - реализация государственных программ в области медицины, научные разработки, медицинская техника, лечебно-диагностическое оборудование для переоснащения лечебно-профилактических учреждений Украины.

Участники представляют медицинскую технику, оборудование и инструменты, медицинскую мебель, специальную медицинскую технику, снаряжение и транспорт, новые технологии в ортопедии и реабилитации, ортопедическую продукцию, технологии и оборудование для производства лекарственных препаратов, готовые лекарства.

Так, ООО «КВАНТ» (г.Харьков) - отечественный производитель рентгендиагностического оборудования, представляет универсальные телеуправляемые рентгендиагностические комплексы. ООО «ДГМ Машиненбау» осуществляет поставки и продажу стерилизационного оборудования. ООО «Эндомед» производит и внедряет в клиническую практику имплантаты, эндопротезы и медицинскую технику - установки по дезинфекции и стерилизации эндоскопов.

МПТВП ОНИКА - один из лидеров на украинском рынке медицинского оборудования и расходных материалов.

Промышленное объединение "Укрпротез" обеспечивает единую научно-техническую политику в протезно-ортопедической отрасли, направленную на повышение качества и функциональности изделий. ПО «Укрпротез» объединяет в своем составе Украинского НИИ протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности, 16 государственных и казенных протезно-ортопедических предприятий, ГП «Центр сертификации технических средств реабилитации и услуг». Протезы, туторы верхних и нижних конечностей, корсеты, бандажные изделия, ортопедическую обувь изготавливаются по индивидуальным заказам, а средства передвижения и малой механизации, обувь на протезы и другие изделия - серийно и с учетом индивидуальных потребностей инвалидов. Все предприятия объединения имеют медицинские отделы по амбулаторным приемам, стационары первичного и сложного протезирования. Выездные медико-технические бригады осуществляют прием с выездом на место, что дает возможность людям с особыми потребностями получать протезно-ортопедическую помощь как в ближайшем населенном пункте, так и непосредственно по месту жительства.

ООО ТИСА-КИЕВ предлагает товары медицинского и спортивного назначения собственного производства: ортопедические стельки, компрессионный трикотаж, средства ухода за стопой и расходные материалы.

Среди участников Форума и научные учреждения Национальной академии медицинских наук Украины -

Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины,

Институт охраны здоровья детей и подростков,

Институт педиатрии, акушерства и гинекологии,

Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины.

Образовательные медицинские учреждения:

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика Минздрав Украины,

Национальный медицинский университет имени А. Богомольца.

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

Харьковская медицинская академия последипломного образования.

А также Общество Красного Креста Украины.

Достаточно насыщенна деловая программа Медицинского форума. Проходят круглые столы «Сохранение здоровья детей - актуальный вопрос современности», «Информационные технологии в медицинском образовании и практическом здравоохранении», «Актуальные проблемы акушерства и гинекологии». А также в программе мероприятий - научно-практический семинар «Гематология и трансфузиология - актуальные проблемы и пути их решения».

Пресс-служба Экспоцентра Украины

Телефон: (044) 596-91-09

E-mail: maket@expocenter.com.ua

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