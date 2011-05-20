Доний: милиция прекратила давление, концерт будет

Большой музыкальный концерт на Софийской площади Киева при участии групп «ТАРТАК», «Скай», «Танок На Майдані Конго» сегодня все-таки состоится.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН председатель оргкомитета IV литературно-художественного фестиваля «Киевская Баррикада» имени Юрка Покальчука, народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ.

Он рассказал, что после заявления на пресс-конференции в УНИАН, что милиция срывает этот концерт, «внезапно все прекратилось».

Он напомнил, что вчера днем сотрудники ГАИ остановили вблизи Софийской площади машину с техническим оборудованием, необходимым для проведения концерта. По словам О.ДОНИЯ, организаторы имели всю необходимую документацию для установки оборудования, включая квитанцию на оплату услуг милиции, но сотрудники ГАИ требовали дополнительные разрешительные документы. Фуру вечером отогнали за пределы Киева, а сегодня утром ее опять остановили возле Оперного театра на улице Владимирской, и, несмотря на наличие дополнительных документов, которые вчера требовали другие сотрудники ГАИ, технику вновь не пропускали без каких-либо объяснений.

О.ДОНИЙ отметил, что после пресс-конференции противодействие милиции прекратилось, технику пропустили и сейчас начался монтаж сцены для концерта.

«Поэтому я рад сообщить, что концерт все-таки состоится. «ТАРТАК», «Скай», «Танок На Майдані Конго» подтвердили свое участие. Возможно, к сожалению, сцена будет меньшего размера – чтобы успеть установить, будем делать без крыши, но качественный звук, свет будут», - отметил он.

О.ДОНИЙ посоветовал органам власти на будущее не бояться мероприятий, связанных с украинской культурой. «Наше государство - это Украина. И нация имеет право на украинскую поэзию, украинскую музыку», - заметил он.

*** Концерт состоится в рамках Фестиваля «Киевская Баррикада» имени Юрка Покальчука, который проходит в Киеве 17-21 мая. Главной его целью является популяризация современной украинской литературы.