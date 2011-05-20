Янукович запретил приватизацию библиотек и книжных магазинов

Президент Украины подписал закон о запрещении малой приватизации помещений библиотек, книжных магазинов, государственных издательств. Таким образом, как заявляет пресс-служба главы государства, Президент положил конец безжалостному уничтожению национального достояния и вывел из-под угрозы приватизации, выдворения, ликвидации тысячи библиотек, сотни книжных магазинов, десятки издательств.

"Это, безусловно, важное условия развития национальной культуры, литературы. В этом также есть признак того, что общество наконец излечивается от тяжкой болезни - безразличия власти к нуждам тех, кто ее поставил - граждан", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Президента задается вопросом, отчего это произошло только на двадцатом году существования государства: "Почему те, кто так много говорил о «нации», «моем народе», «исторической памяти», пропускали мимо ушей крики о помощи и защите, когда государство, творческие коллективы теряли помещения, а в конечном итоге - и сами издательства, полиграфические предприятия, а на их месте подряд появлялись уже частные рестораны, бутики, казино и массажные салоны?"

В сообщении на сайте Президента также размещен перечень заведений, которые исчезли или оказались под угрозой закрытия в столице. Это издательства «Мистецтво», «Музыкальная Украина», «Урожай», «Украинская энциклопедия имени Миколы Бажана», главная редакция «Книги памяти Украины», журналы «Соняшник» и «Веселка», книжные магазины «Сяйво», «Знание», «Абзац», «Планета», «Дружба», «Методическая книга», «Техническая книга», «Современник», «Сузір`я», «Спортивная книга», «Пропагандист», «Поэзия», «Медицинская книга» и др. "Виноваты они были лишь в одном - их помещения стояли в центре", - приходит к выводу пресс-служба Януковича.