Семинога и 4 депутата Киевсовета вышли из «Батькивщины»

Народный депутат Украины Анатолий СЕМИНОГА и четверо депутатов Киевсовета приняли решение о выходе из партии «Батькивщина».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил А.СЕМИНОГА.

По его словам, такое решение обусловлено тем, что руководство партии «Батькивщина» пытается развалить Киевскую городскую партийную организацию. «Нам раньше не понятно было, почему идет такой процесс. Но стало понятно, когда мы узнали, что руководство партии «Батькивщина» подписало соглашение с партией «Реформы и порядок», в котором есть пункт о том, что Киевская городская партийная организация передана в управление ПРП», - сказал он.

А.СЕМИНОГА отметил, что члены Киевской городской организации партии пытались убедить, что этого делать нельзя, однако никто к ним не прислушивался. Кроме того, отметил он, начались «гонения» ряда членов организации.

«Сегодня был съезд и заместителя председателя Киевской городской организации на него не пустили, мотивировав, что его не было в списках. То же произошло и с некоторыми другими делегатами», - сказал он.

А.СЕМИНОГА отметил, что именно поэтому четверо депутатов от «Батькивщины» в Киевсовете приняли решения о выходе из партии - Николай ЛУКЬЯНЮК, Виктор НАУМКО, Владимир СЕМИНОГА и Владимир КОБЕЛЕВ. «Я тоже напишу сегодня заявление и выхожу из партии», - сказал он. А.СЕМИНОГА заметил, что пока он не собирается входить в какую-то другую партию или фракцию в парламенте.

Отвечая на вопрос, пытался ли он встретиться с лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО и урегулировать данную ситуацию, А.СЕМИНОГА отметил, что у него были попытки: «Я пытался. Но последние два года пообщаться с Юлией Владимировной у меня не было возможности. Попасть к ней не реально. Ее окружение просто не подпускает к ней депутатов». Он также добавил, что сама Ю.ТИМОШЕНКО не изъявляла желания встретиться с ним.

Как сообщал УНИАН, А.СЕМИНОГА был исключен из фракция «БЮТ-Батькивщина» 1 февраля 2011 года за голосование за внесение изменений в Конституцию относительно сроков полномочий Президента, парламента и органов местного самоуправления. В свое время А.СЕМИНОГА был председателем Киевской городской организации ВО «Батькивщина».