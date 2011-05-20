«Батькивщина» призывает Луценко прекратить голодовку

Партия «Батькивщина» призывает бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО прекратить голодовку для сохранения своей жизни и требует от власти закрыть «политически мотивированное дело против него».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партия «Батькивщина», соответствующее заявление под названием «О покушении власти на убийство Юрия ЛУЦЕНКО» единогласно приняли участники 10-го съезда (ІІ этап) партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

«Партия «Батькивщина», обсудив ситуацию вокруг заключения и голодовки лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО, выражает поддержку мужественному поступку нашего друга и коллеги, который не побоялся радикальным образом выразить свою гражданскую позицию», - говорится в документе.

В партии «Батькивщина» разделяют возмущение Ю.ЛУЦЕНКО и широкой общественности несправедливостью выдвинутых ему обвинений и неправосудными решениями, которые выносят по его делу украинские суды.

«Мы также имеем четкое убеждение, что дело, возбужденное против Юрия ЛУЦЕНКО, является классическим проявлением политических репрессий, на уровне с другими политико-уголовными делами против Юлии ТИМОШЕНКО и членов ее команды», - отмечается в заявлении.

«Вместе с тем, мы искренне болеем за состояние здоровья Юрия ЛУЦЕНКО, которое критически ухудшилось в результате длительной голодовки. Убеждены, что низменность и аморальность власти не стоят человеческой жизни. Поэтому обращаемся к Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой прекратить голодовку во имя сохранения своей жизни», - говорится в документе.

Съезд партии «Батькивщина» также призывает власть прекратить «безосновательное уголовное преследование Юрия ЛУЦЕНКО и закрыть политически мотивированное дело против него».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продолжить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.