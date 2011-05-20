Пшонку просят разобраться с покушением на «государственного деятеля» Ляшко

Верховная Рада направила запрос председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ, генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ и министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ относительно инцидента между депутатами Олегом ЛЯШКО и Адамом МАРТЫНЮКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий запрос был зачитан сегодня во время заседания парламента .

Автор запроса - народный депутат от НУ-НС Александр ЧОРНОВОЛЕНКО - просит генпрокурора, председателя ВР и министра юстиции выяснить обстоятельства «относительно покушения на государственного деятеля, народного депутата Олега ЛЯШКО, совершенного председательствующим на сессии Верховной Рады первым заместителем председателя ВР Адамом МАРТЫНЮКОМ».

Как сообщал УНИАН, 18 мая в парламенте произошла драка между О.ЛЯШКО и А.МАРТЫНЮКОМ. Она возникла в сессионном зале после того, как во время обсуждения одного из вопросов внефракционный О.ЛЯШКО подошел к председательствующему первому вице-спикеру с просьбой предоставить ему слово для выступления. А.МАРТЫНЮК отказался это сделать. О.ЛЯШКО начал оскорблять А.МАРТЫНЮКА, в частности, назвал его фарисеем. А.МАРТЫНЮК схватил О.ЛЯШКО руками за горло и перебросил его через дверцы в президиум.