22 июня работа должна остановится на одну минуту (решение ВР)

Верховная Рада приняла решение о введении в Украине особой церемонии – проведении 22 июня каждого года Минуты памяти по погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 250 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, с целью почтить память миллионов погибших в годы войны Верховная Рада поручила Кабинету министров ежегодно 22 июня в знак скорби и солидарности с погибшими обеспечивать приспускание Государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов государственной власти, государственных предприятиях, учреждениях и организациях на территории Украины, зарубежных дипломатических и других учреждениях Украины.

22 июня каждого года в 10.00 правительство должно обеспечивать минуту молчания в память по погибшим в Великой Отечественной войне, приостановив на это время работу в органах государственной власти и органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме предприятий, где это не допускается по технологии производства), движение общественного и частного транспорта с представлением соответствующих звуковых сигналов.

Кроме того, ежегодно 22 июня Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечивать ограничение трансляции развлекательных программ путем внесения соответствующих изменений в программы радио и телевидения; в 10.00 перерывать трансляцию радио и телепередач в память о погибших в Великой Отечественной войне.