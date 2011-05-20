Каськив сказал, когда сдаст депутатский мандат

Народный депутат Украины Владислав КАСЬКИВ (фракция НУ-НС) обещает сложить депутатский мандат сразу после того, как начнет получать заработную плату в Государственном агентстве инвестиций и управления национальными проектами.

Об этом В.КАСЬКИВ сообщил в интервью газете "Дело" (№ 15 от 20-26 мая 2011 года).

"Я не получаю заработную плату за свою работу в агентстве. Только 12 мая Президент издал Указ, которым утвердил положение об агентстве. До этого мы были командой энтузиастов, которая не имела формальных административных положений, позволяющих сформировать штат. Но это временные трудности. Как только будут выполнены формальные процедуры по созданию агентства. Я тут же сдам мандат", - сказал В.КАСЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, 14 марта председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился в Высший административный суд с иском о досрочном прекращении полномочий депутата В.КАСЬКИВА.

В.ЛИТВИН мотивировал свои требования тем, что 23 ноября 2007 года В.КАСЬКИВ принял присягу депутата и реализовал эти полномочия на постоянной основе.

При этом указом №1176 от 23 декабря 2010 года он был назначен на должность председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, а согласно законодательству депутаты не могут иметь другого представительского мандата или состоять на государственной службе.

31 марта Высший админсуд отказал в удовлетворении исковых требований В.ЛИТВИНА, таким образом, сохранив депутатские полномочия В.КАСЬКИВА. Коллегия судей пришла к выводу, что В.КАСЬКИВ не приступил к выполнению функциональных обязанностей председателя Госнацпроекта и не может считаться состоящим на государственной службе, поскольку указанное агентство не функционирует, а реорганизация предыдущих госагентств (на основе которых должен быть создан Госнацпроект) еще не закончена и они продолжают функционировать.

Это решение Высшего админсуда является окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном или кассационном порядке.