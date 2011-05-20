Нардепы хотят «выкупить» Луценко

08:55, 20 мая 2011
Политика
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Есть 100 подписей

Депутаты Верховной Рады могут внести залог за экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на сумму предъявленных обвинений.

Об этом сообщил депутат от НУНС Арсений Яценюк в эфире 5 канала.

"Я помню, три или четыре раза я подписывал обращение в Генпрокуратуру, в суд о том, чтобы его или на поруки отдали, то выпустили... Для того чтобы изменили меру пресечения", - уточнил он.

Яценюк рассказал, что сейчас, насколько ему известно, есть 100 подписей депутатов, чтобы взять Луценко на поруки.

"Сегодня мы с Николаем Мартыненко (глава фракции НУНС в Верховной Раде) об этом говорили. Будет правильное решение, и надеюсь, что депутаты подпишутся под тем, чтоб мы внесли за Луценко залог. На сумму тех средств, в которых якобы он обвиняется в хищении", - уточнил депутат.

Как известно, Луценко обвиняют в незаконном оформлении на работу в МВД и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением пенсии бывшему водителю Леониду Приступлюку на сумму около 40 тысячи гривен.

Кроме того, Луценко инкриминируется масштабное празднование Дня милиции, несмотря на запрет.

Украинская правда

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