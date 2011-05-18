Офицеры и ветераны ВСУ просят освободить Иващенко

Ряд офицеров, работники и ветераны Вооруженных сил Украины обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой обеспечить соблюдение гражданских прав бывшего первого заместителя министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и освободить его из-под стражи.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении, которое подписали более 40 человек.

В обращении напоминается, что экс-первый заместитель министра обороны Украины В.ИВАЩЕНКО, которого обвиняют в служебных злоупотреблениях и содействии в незаконном отчуждении имущества, уже более восьми месяцев находится под стражей.

«Всех нас, кто работал с Валерием Владимировичем на протяжении 2007-2010 годов в Министерстве обороны, особенно возмущают обвинения его, как указано в обнародованном обвинительном заключении, в «ухудшении состояния боевой готовности Вооруженных сил Украины» и «подрыве авторитета Министерства обороны Украины», - отмечается в обращении.

Коллеги В.ИВАЩЕНКО считают, что такие утверждения «абсолютно надуманы и не соответствуют действительности».

«В чрезвычайно жестких условиях крайне ограниченного финансирования потребностей Вооруженных сил Украины в 2009 году (по-видимому, самом худшем за всю их историю), когда проблемы с их обеспечением и функционированием заострились как никогда, он сумел, вместе с руководством Вооруженных сил, удержать ситуацию под контролем, не допустить необратимых разрушительных процессов в войсках и в органах военного управления», - убеждены авторы обращения.

«Исходя из заслуг и авторитета В.ИВАЩЕНКО, характеризующих его как честного и порядочного человека, который по-настоящему болеет душой за Украину, мы считаем, что нет необходимости и оснований для его дальнейшего содержания под стражей на время рассмотрения дела в Печерском районном суде г. Киева. В этих условиях, когда возникает серьезная угроза здоровью В.ИВАЩЕНКО, мы считаем, что следствие должно изменить избранную в отношении него меру пресечения», - также отмечается в обращении.

Офицеры и ветераны убеждены, что «в материалах дела отсутствуют доказательства, что обвиняемый может уклониться от суда, или намерен препятствовать установлению истины по делу, или является опасным для общества человеком». «Он не принадлежит ни к одной политической партии», - также констатируется в документе.

В связи с этим коллеги по работе, ветераны, товарищи по общей службе на космодромах Байконур и Плесецк, работники предприятий ракетно-космической отрасли выразили глубокую обеспокоенность ситуацией, которая складывается вокруг нарушения гражданских прав и свобод В.ИВАЩЕНКО.

Учитывая существенное ухудшение здоровья, позитивные характеристики, поощрение государственными наградами, безукоризненный жизненный путь офицера, который отдал служению Родине более 30 лет, коллеги В.ИВАЩЕНКО обратили внимание Президент Украины на необходимость обеспечить права обвиняемого и изменение избранной ему меры пресечения на подписку о невыезде.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском районном суде г. Киева состоится очередное заседание по делу В.ИВАЩЕНКО.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. Относительно него было избрано меру пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

7 апреля этого года Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайства адвокатов об освобождении В.ИВАЩЕНКО из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.

18 апреля адвокат заявил, что руководство медицинской части Киевского СИЗО отказывается собрать консилиум врачей для проведения тщательного исследования состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО. «ИВАЩЕНКО несколько раз обращался в медчасть СИЗО с просьбой провести консилиум медиков из-за ухудшения состояния здоровья (он утратил чувствительность пальцев обеих ног), но ответа до сих пор не получил», - сказал адвокат.