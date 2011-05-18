Джемилев махнул рукой на Хорошковского

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявляет, что Россия финансирует деятельность объединений крымских татар, выступающих против меджлиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДЖЕМИЛЕВ сказал на митинге в Симферополе по случаю 67-й годовщины принудительного переселения крымских татар в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал.

По мнению М.ДЖЕМИЛЕВА, в последнее время активизировалась поддержка, в том числе пропагандистская, «отдельных группировок из числа крымских татар» - противников меджлиса.

«Будут создаваться и усиленно поддерживаться соседней страной новые общественно-политические, религиозные, молодежные, женские организации крымских татар различных ориентаций, при условии, что они будут активно выступать против меджлиса», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

«Рассчитывать на то, что наша Служба безопасности предпримет какие-то усилия по пресечению подобного рода деятельности соседней страны на нашей территории, нам не приходится, потому что в силу различных обстоятельств мы вновь оказались в положении "младшего брата", а младшим, как известно, не положено вмешиваться в дела старших. Нам останется только наблюдать, сколько же в нашей среде людей, готовых ради каких-то личных материальных благ работать против своего народа», - подчеркнул М.ДЖЕМИЛЕВ, добавив, что пока их «не так уж много».