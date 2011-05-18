Если бы выборы в Верховную Раду состоялись сегодня (опрос)

Большинство украинцев на парламентских выборах готовы проголосовать за партию «Батькивщина».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 1 по 9 мая Всеукраинской социологической службой в ходе общенационального опроса по заказу Украинской академии политических наук.

Согласно опросу, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись сегодня, за «Батькивщину» проголосовали бы 15,4% избирателей, в то время как за Партию регионов - 15%.

Как констатируют эксперты, впервые за последние годы в парламентском рейтинге «Батькивщина» опередила Партию регионов.

По словам генерального директора Всеукраинской социологической службы Николая МИХАЛЬЧЕНКО, проведенный опрос «действительно продемонстрировал серьезные изменения в политических настроениях людей, уровне доверия к политикам и готовности голосовать за те или другие политические силы».

Он также отметил, что в ближайшее время Всеукраинская социологическая служба обнародует развернутый аналитический отчет по результатам указанного социологического опроса.

Всеукраинская социологическая служба провела общенациональный опрос с 1 по 9 мая по заказу Украинской академии политических наук.

Всего в ходе выборки было опрошено 2500 респондентов во всех регионах Украины.