Мартынюк думает, что Ляшко после сегодняшнего к нему близко не подойдет

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК извинился перед избирателями за сегодняшний инцидент с народным депутатом Украины Олегом ЛЯШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, закрывая сегодняшнее заседание ВР, А.МАРТЫНЮК извинился за то, что не сдержался из-за «нахальства» О.ЛЯШКО.

А.МАРТЫНЮК отметил, что «этому когда-то нужно точку ставить».

«Вы не все, к счастью, слышите, что вытворяет этот народный депутат, когда приходит к тому, кто председательствует на заседании. Он переходит всяческие границы», - заявил первый заместитель председателя ВР.

А.МАРТЫНЮК добавил: «Я думаю, что он (О.ЛЯШКО – УНИАН) к нам не будет приближаться».