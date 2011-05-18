Наша Украина требует вето Януковича

Народные депутаты от партии «Наша Украина» выступают против принятия во втором чтении правительственного законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

Об этом заявил председатель партийной группы «Нашей Украины» в Верховной Раде, народный депутат Украины Зиновий ШКУТЯК, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, принятием этого законопроекта власть пытается вернуть теневые схемы и коррупцию в сферу государственных расходов и скрыть от людей миллиардные сделки чиновников. Новый закон о госзакупках создаст условия для масштабного и безнаказанного разворовывания чиновниками государственных средств.

З.ШКУТЯК отметил, что документ резко сужает открытость и доступность тендерных процедур, сокращая перечень информации, которая подлежит обнародованию. Это касается, в частности, данных о предложениях конкурсных торгов, квалификационного или ценового предложения, отчетов о результатах проведения процедуры закупки, тендерных протоколов и т.п. Он отметил, что такие положения прямо противоречат принятому недавно Верховной Радой Закону «О публичной информации», который должен гарантировать прозрачность действий власти.

Кроме того, новый закон о госзакупках будет выводить из-под действия обязательных тендерных процедур расходы государственных предприятий. По данным Госкомстата, средства государственных предприятий составляют свыше 80% от общей суммы в 321 млрд. грн. госзакупок, предусмотренных в 2011 году. Это значит, что в дальнейшем большинство госзакупок, в том числе расходы на проведение Евро-2012, будут регулироваться не одним законом, а отдельными решениями Кабинета министров. Фактически правительственные чиновники получают возможность в ручном режиме определять порядок расхода миллиардов гривен.

Депутат обратил внимание, что по новому закону процедура закупки у одного участника не будет нуждаться в разрешении Министерства экономического развития, как это было до сих пор. Различные государственные органы будут принимать решение о закупке у одного участника по своему усмотрению, что однозначно противоречит положению об исключительности такой процедуры. Также контролирующие органы будут лишены возможности вмешиваться в проведение госзакупок.

Как напомнили в «Нашей Украине», по данным Государственного Контрольно-ревизионного управления, в результате применения незаконных схем, в том числе госзакупок у одного участника, только в 2010 году государству был нанесен ущерб на сумму свыше 10 млрд. грн.

«Мы требуем от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать этот закон и отправить его на повторное рассмотрение в парламент с требованием убрать из него положения, которые способствуют чиновничьей коррупции и разворовыванию государственных средств», - подчеркнул З.ШКУТЯК.