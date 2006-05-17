Ехануров увольняет еще одного губернатора

Кабинет Министров Украины принял решение подать представление Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО об освобождении от должности председателя Черновицкой областной государственной администрации Николая ТКАЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

По его словам, данное решение принято в связи с переходом Н.ТКАЧА на научную работу. «В связи с переходом на научную работу. Ему 60 лет», - сказал премьер.

Кроме того, Кабинет Министров Украины принял решение предложить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО назначить на пост главы Черновицкой областной государственной администрации Владимира КУЛИША.

Премьер отметил, что В.КУЛИШ был министром экономики Автономной Республики Крым, а с сентября 2005 года работает Постоянным представителем Президента в АРК.