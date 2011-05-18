Тимошенко: Наивысшие комплименты Людмиле Савченко

Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО поддержала синоптика Гидрометцентра Людмилу САВЧЕНКО за «героизм» в прямом эфире Национального радио.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter.

«Наивысшие комплименты Людмиле САВЧЕНКО. Мы даже не заметили, как снова стало героизмом просто говорить правду», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как известно, 12 мая в вечернем эфире Национального радио во время прямого включения из Гидрометцентра Л.САВЧЕНКО, рассказывая о погоде, сказала: «Нельзя оставаться безразличным к той сказочной красоте, которая дополняется нежными, неповторимыми запахами сирени и ландышей, мелодичными трелями птиц. Иногда кажется, что такие прекрасные дни дарит нам природа в качестве компенсации за тот беспорядок, беззаконие и несправедливость, которые происходят в нашей стране. Непонятно, как можно не любить этот райский уголок на земле, эту страну, украинский народ, чтобы так издеваться над ним. Пока нас ласкает только мягкое весеннее солнышко. Оно и завтра будет согревать теплом жителей всей Украины – от востока до запада, от северных областей до Крыма. И хотя погодные условия в этих регионах временами бывают разные, но мы - единый украинский народ, и дай Бог, чтобы нас никогда и никому не удалось разъединить».

После этого, источники «Украинской правды» в Национальной радиокомпании сообщили, что Нацрадио отказалось от прямых включений из Укргидрометцентра. Первый заместитель гендиректора, директор дирекции информационного вещания НРКУ Роман ЧАЙКОВСКИЙ подтвердил, что теперь прогнозы погоды выходят в записи. «Ключевой момент – если человек говорит о погоде, он должен говорить о погоде. Это не та тема, которая достойна внимания. Когда человек говорит о погоде, он должен рассказывать о погоде оперативно, квалифицированно, качественно, остроумно, но о погоде. Вот и все», - цитирует его слова УП.

Со своей стороны, Л.САВЧЕНКО отметила, что была готова к тому, что Нацрадио отстранит ее от прямых эфиров после критических слов относительно ситуации в стране. «Я сделала то, что сделала. У меня было такое настроение, я так думала, это мои убеждения. Они не изменились. Я сама думала, что больше выходить в эфир не буду», - сказала Л.САВЧЕНКО.