Янукович-младший выиграл бронзовую медаль

Сын Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ стал бронзовым призером первого этапа Чемпионата Украины по автоориентированию на полноприводных автомобилях "Azimyt Trophi".

Об этом сообщает газета "Сегодня" (№ 106 от 18 мая).

По информации издания, В.ЯНУКОВИЧ-младший для участия в этих соревнованиях подготовил автомобиль собственной разработки.

"Это абсолютно новая концепция. Что касается гонок-трофи - это очень азартный, сумасшедший вид спорта. Сплошное приключение", - цитирует газета слова В.ЯНУКОВИЧА-младшего.

На трассе, которая проходила по топям, оврагам и лесным зарослям, cоревновались 60 экипажей из разных городов Украины. Участники соревнований должны были преодолеть 60 км бездорожья. Гонщики должны были найти специальные метки, расставленные на маршруте.

Победителями первого этапа стали одесситы. В частности, в категории TR3 победили Роман ГОРБАЧЕНКО и Дмитрий САМБОРСКИЙ, а в категории Open 33 раньше всех финишировали Николай АННИКОВ и Юрий ЛЮШЕНКО.

Второй этап чемпионата состоится в Киеве в начале июля, а третий пройдет в сентябре в Карпатах.