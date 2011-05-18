"Народная рада" хочет в Конституционную ассамблею

Общественные организации требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА привлечения их представителей к работе в Конституционной ассамблее.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель правления Союза общественных организаций "Народная рада" Надежда ЛУКАШЕВИЧ.

"Развитие гражданского общества невозможно без участия общественных организаций в решении таких важных вопросов, как написание новой Конституции, кадровой политики, избирательного законодательства. И в этом мы солидарны с выводами Венецианской комиссии относительно развития демократии в Украине", - сказала Н.ЛУКАШЕВИЧ.

По ее словам, представители свыше 800 общественных организаций направили соответствующее письмо В.ЯНУКОВИЧУ о необходимости привлечения общественных организаций к процессу обсуждения новой Конституции.

В свою очередь лидер партии "Новая сила" Юрий ЗБИТНЕВ убежден, что только благодаря диалогу с представителями гражданского общества власть и ее институты могут возобновить доверие граждан. "Конституционная ассамблея как инструмент прямой демократии невозможна без участия общественности, ведь основной целью является возвращение доверия к власти. Дальнейшая эскалация политического напряжения без конкретных действий приведет к десуверенизации Украины и внешнему управлению", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Президент В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы экс-главы государства Леонида КРАВЧУКА относительно создания Конституционной ассамблеи по подготовке изменений в Конституцию Украины.

В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке создания Конституционной ассамблеи.

25 марта член Венецианской комиссии Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что Венецианская комиссия приветствует идею создания Конституционной ассамблеи для подготовки предложений относительно конституционного реформирования. “Важное значение при этом имеет вопрос независимости работы этого органа, высокого профессионального уровня его состава, свободного и конструктивного обмена идеями, мнениями”, - сказала М.СТАВНИЙЧУК.