Львовский облсовет требует отставки правительства Азарова

Депутаты Львовского областного совета призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отправить премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и весь состав Кабинета министров Украины в отставку.

Как сообщает официальный портал Львовского облсовета, за принятие соответствующего обращения проголосовали 82 депутата из 96, зарегистрированных на сессии.

«Это правительство не знает, что делать. За год премьер-министр Николай АЗАРОВ так и не смог подать в парламент план развития государства на 2011-й год. Вывод простой – в Кабинете министров Украины такого плана просто не существует. Власть даже не представляет, что нужно Украине. Украине не нужно правительство, которое не знает, что делать. Это правительство должно уйти в отставку”, - считают депутаты Львовского облсовета.

Кроме того, они отмечают, что “пенсионную реформу свели к повышению пенсионного возраста для женщин, сократили пенсии для работающих пенсионеров, увеличили выслугу лет до выходу на пенсию для военных. Единственное, что не изменили, – гигантские пенсии для себя и других высокопоставленных чиновников”.

Депутаты облсовета убеждены, что в 2010 году украинцы в целом стали жить значительно хуже, и напоминают, в частности, о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышении цен на продукты питания, росте цены за бензин, а также увеличение количества безработных.

“12 миллионов украинцев едва сводят концы с концами. Власть говорит, что расходы бюджета увеличены. Но кому идут эти деньги? В бюджете на 2011 год затраты на содержание Администрации Президент Украины увеличены на 40,9%, на Генпрокуратуру Украины – на 77,8% и Кабинет министров Украины – 11,7%”, - отмечается в обращении.

Кроме того, депутаты Львовского облсовета отмечают, что вместо обещанного развития производства Украина увеличивает импорт самых необходимых продуктов питания, и много средств берется в долг. "В прошлом году государственный долг Украины вырос на 40%. Лишь за один месяц государство платит 8 миллиардов гривен в качестве процентов за эти долги. Это – на миллиард больше, чем годовые расходы на медицину", - указывают они.

Авторы обращения считают, что правительству Н.АЗАРОВА удалась лишь одна реформа – административная. “Украинцам долго рассказывали, как сокращают министерства. Было 49 министерств и центральных органов власти. Стало – 72. Сами себя так сократили, что увеличили аж на 47%, почти наполовину, количество центральных органов власти”, - заявляют депутаты.

"Наш Президент призывает с биллбордов: "Любите Украину!". Сегодня мы говорим президенту ЯНУКОВИЧУ: "Виктор Федорович, любите Украину и Вы! Отправьте правительство АЗАРОВА в полном составе в отставку!", - просят депутаты Львовского облсовета.