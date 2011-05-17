Зам Табачника в учебнике цитирует бен Ладена и Каддафи

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил обращение генеральному прокурору с просьбой выяснить соответствие законодательству Украины отдельные фрагменты учебника для высших учебных заведений, выданного заместителем министра образования, в котором он цитирует террориста номер один Усаму бен Ладена и ливийского диктатора Муамара КАДДАФИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.

В своем обращении Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что в 2010 году издательство «Вища школа» выпустило утвержденный Министерством образования и науки Украины учебник для студентов высших учебных заведений «Глобалистика», соавторами которого является 1-й заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Евгений СУЛИМА и доктор политических наук, профессор Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара Максимилиан ШЕПЕЛЕВ.

В то же время Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что авторы, обосновывая собственное виденье причин и процессов, которые могут привести к новой мировой войне, наводят «авторитетное» мнение ливийского диктатора М.КАДДАФИ и мирового террориста № 1 Усамы бен Ладена.

Так, в частности, в учебнике говорится: «М.КАДДАФИ справедливо замечает, что мировая политика, которая держится на лицемерии и двойных стандартах, является благоприятным условием для возникновения террористической борьбы» (ст. 308 издания), «В действительности стоит обратить внимание на некоторый «поправочный коэффициент», который внес в концепцию столкновение цивилизаций Усама бен Ладен, заметивший, что американская цивилизация, которая ведет войну с исламом, не является в настоящем смысле слова христианской цивилизацией, а является цивилизацией иудаизма, который прикрылся разорванными и уже старыми христианскими одеждами» (ст. 310 издания).

Вице-спикер отметил, что в условиях, когда весь цивилизованный мир своей основной задачей ставит борьбу с терроризмом как явлением, которое составляет основную угрозу для его дальнейшего существования, вышеупомянутые публикации в учебнике «Глобализация» можно рассматривать как своеобразную пропаганду и оправдание терроризма, что прямо запрещено ст. 17 Закона Украины «О борьбе с терроризмом».