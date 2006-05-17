Ругательства болельщиков стоили ”Карпатам” 7 тыс. дол.

Контрольно-дисциплинарная комиссия Федерации футбола Украины оштрафовала львовский ФК “Карпаты” за некорректное поведение болельщиков во время календарных выездных матчей клуба против ФК “Энергетик” (Бурштын) и ФК „Динамо” (Киев).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, в обоих случаях клуб наказан за дискредитирующие и оскорбительные выкрики на трибунах во время матча. В первом случае ФК “Карпаты” уплатит 2 тыс. дол., во втором - 5 тыс. дол.

В свою очередь, председатель КДК ФФУ Стефан РЕШКО заметил, что все чаще на отечественных стадионах приходится сталкиваться со случаями нарушения Регламента, связанными с проявлениями дискриминации. “Создается впечатление, что некоторые зрители, которых тяжело назвать настоящими болельщиками, под влиянием эмоций от футбольного матча игнорируют всяческие морально-этические нормы, теряют понимание общепринятых человеческих ценностей”, - сказал С.РЕШКО. «Между тем, - добавил он, - международные футбольные институты достаточно жестко реагируют в отношении всех футбольных субъектов, которые не выполняют положений Регламента и „участвуют” в этих инцидентах”.

Он сообщил, что в начале апреля в адрес ФФУ поступил Циркуляр ФИФА с определением более жестких санкций относительно подобных негативных тенденций.

По словам С.РЕШКО, в соответствии с изменениями к ст.55 Дисциплинарного кодекса ФИФА, утвержденными Исполкомом ФИФА 16-17 марта, за любые выкрики или действия дискриминационного характера со стороны футболиста предусматривается дисквалификация такого игрока на пять матчей, а официальное лицо вынуждено будет уплатить штраф, по меньшей мере, 30 тыс. швейцарских франков.

Кроме того, если на всеобщее обозрение болельщики выставят транспарант с лозунгами дискриминационного характера, или будут обвинены в дискриминационном поведении, то клуб, за который они болеют, уплатит 30 тыс. швейцарских франков, а следующий официальный матч команда будет вынуждена провести без зрителей. Каждый болельщик, который будет замечен в вышеперечисленных нарушениях, на протяжении двух лет не будет допущен на стадион.

С.РЕШКО заметил, что четвертый параграф Циркуляра ФИФА предусматривает автоматическое снятие трех очков в соревнованиях внутреннего первенства за любой акт дискриминации, описанный выше. “Повторная подобная „выходка” будет стоить команде шести очков, а за систематические такие нарушения она вообще может быть переведена в низшую лигу”, - отметил С.РЕШКО.

Также отдельным пунктом указывается, что национальные ассоциации, в Регламентах которых есть статья о недопустимости дискриминации, обязаны придерживаться данного Циркуляра с момента его принятия.

С.РЕШКО сообщил, что ФИФА предупредила ФФУ о том, что в случае невыполнения данного решения Исполкома любая ассоциация будет отстранена от международного футбола на два года.

“Мы хотим призвать болельщиков вести себя прилично на стадионах. Ведь на трибунах находятся женщины, дети, которым вряд ли приятно находиться в среде, где звучат грубые ругательства и оскорбительные высказывания”, - подчеркнул С.РЕШКО.