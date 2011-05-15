"Свободовца" задержали за повреждение флага КПУ

В Тернополе стражи порядка задержали представителя ВО «Свобода», которого обвиняют в повреждении флага Компартии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы областной организации ВО «Свобода», «свободовца» Виктора КОЗЕРОГА арестовали прошлой ночью после 5-часового допроса в помещении управления милиции Тернополя.

«Его обвиняют в повреждении кровавого большевистского флага в Тернополе 9 мая 2011 года. Тогда как в Тернополе вывешивание красных флагов было запрещено решением городского совета», – говорится в сообщении.

В нем также указано, что В.КОЗЕРОГ является помощником депутата Тернопольского городского совета и юристом городской организации ВО «Свобода».

Задержанному вручили постановление об открытии уголовного дела по ст. 296 ч.2 Уголовного Кодекса Украины (хулиганство).

В пресс-службе областной организации также сообщили, что сегодня свыше 5 часов длился допрос депутата Тернопольского городского совета, руководителя городской организации ВО «Свобода» Михаила ГОЛОВКО по этому же делу.

В целом повестки на допросы на субботу-воскресенье получили около 20 тернопольских «свободовцев».

Как уже сообщал УНИАН, вечером 9 мая представители ВО «Свобода», среди которых были и депутаты, сорвали красный флаг из местного офиса Компартии Украины, после чего сожгли его в парке Славы на импровизированном митинге.

После обращения по этому поводу от представителей КПУ в милицию по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

Ранее 8 апреля 2011 года депутаты Тернопольского городского совета приняли решение запретить размещение советской символики на государственных учреждениях и коммунальных предприятиях Тернополя.