НРУ хочет разогнать «марионеток» и «бандитов» из ВР

Народный рух Украины требует досрочного прекращения полномочий парламента нынешнего созыва и Президента Украины.

Об этом говорится в заявлении ХХ Всеукраинского собрания НРУ, принятого делегатами съезда.

НРУ считает, что после прихода Виктора ЯНУКОВИЧА на должность Президента Украины законодательный орган трансформировался в марионеточный инструмент удовлетворения прихотей руководителей Партии регионов. «Он стал инструментом реализации антигосударственной, часто откровенно ревизионистской политики. Парламентом грубо попираются нормы действующей Конституции как высшего закона прямого действия», - говорится в заявлении.

НРУ считает, что нынешний состав парламента дискредитировал себя и перед нацией, и перед миром голосованием одного депутата за нескольких.

«То, за что в Европе наступает уголовная ответственность, руководители нынешнего большинства и послушный им спикер называют нормой, украинской спецификой», - говорится в заявлении.

Также члены НРУ отмечают, что нынешний парламент стал местом откровенного бандитизма. «Вся Украина, и вся Европа с ужасом наблюдала, как 16 декабря 2010 года произошло бандитское нападение на оппозиционеров», - заявляют в НРУ.

По мнению руховцев, все это красноречиво свидетельствует о том, что Верховная Рада перестала быть выразителем интересов украинского народа, законодательным органом, где демократическим путем принимаются жизненно важные решения, а, следовательно, ее необходимо распустить. «В связи с таким состоянием дел, ХХ съезд НРУ требует немедленного роспуска Верховной Рады нынешнего созыва и проведения внеочередных выборов», - сказано в заявлении.