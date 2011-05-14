Янукович: Украина должна брать пример с ФК «Шахтер»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина должна брать пример с футбольного клуба «Шахтер».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественной церемонии празднования 75-летия футбольного клуба «Шахтер».

«Следуя символическому примеру «Шахтера», вся Украина должна занять достойное место в Лиге чемпионов европейских государств по всем показателям – по уровню экономического развития, уровню культуры и образования, спорта», - отметил Президент.

Для этого, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ украинцам нужно научиться играть одной командой, единым народом, по правилам цивилизованной и справедливой жизни.

«Сегодня мы с вами празднуем 75-летие прославленного футбольного клуба. Всем хорошо известно, что история клуба «Шахтер» неразрывно связана с Донбассом, с его богатой историей и традициями», - отметил он.

По его словам, “с самим названием «Шахтер» связываем символично лучшие черты характера наших людей – ретивость, сила воли, трудолюбие, умение преодолевать любые трудности и делать правильные выводы из поражения, и в конечном счете добиться победы”.

«Эти качества высоко ценят в Донбассе и во всей Украины», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что за последние годы футбольный клуб «Шахтер» стал грандом европейского футбола. «В клубе создана спортивная инфраструктура, которая стала достоянием всего Донбасса и всей Украины, – это все стало ярким примером, каких высот можно достичь упорным трудом, и целеустремленностью», - сказал Президент.

Он выразил уверенность, что этот пример касается не только спорта. «Всем нам нужны общие победы и в экономике, и образовании, и в медицине, и в других сферах нашей жизни. Украине важен пример клуба «Шахтер» как ориентир, как образец такого успеха», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, на примере клуба «Шахтер» можно увидеть, как тяжело дается успех, но он приходит именно потому, что нужно целеустремленно идти к цели. Он провел аналогию с ситуацией в Украине.

«Масштаб поставленных задач в экономике, государственном управлении, образовании, науке, культуре и спорте огромные, и в этом ряду особое место занимает подготовка к Евро -2012», - сказал Президент, прибавив, что это праздник футбола дает возможность государству создать у себя дома европейские условия жизни, благодаря строительству новой инфраструктуры.