В ПР уверены, что украинцам протестовать не с чего

Оппонентам власти следует отказаться от идеи напрасно тратить время на различные митинги и акции протеста. Гораздо эффективнее предлагать разумные и конструктивные идеи относительно того, как проводить реформы, в которых нуждается Украина. Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Олег Надоша, комментируя провал широко анонсированной оппозиционерами акции протеста «День гнева», пишет официальный сайт ПР.

«Анонсированный День гнева – это очередной пиар-ход оппозиции, который, по их мнению, должен был принести им политические дивиденды. На самом деле, в Украине сейчас нет ни политических, ни экономических, ни идеологических причин для протестных настроений. Правительство Николая Азарова, получив в наследство от предыдущей власти огромные государственные долги и разворованную казну, в сжатые сроки смогло стабилизировать ситуацию, нивелировав тем самым основания для недовольства граждан», - подчеркнул О.Надоша.

По его словам, в то время, когда ряд экономических показателей свидетельствует о том, что финансовая ситуация в стране стабилизируется – растут золотовалютные резервы, своевременно и в полном объеме финансируются все социальные выплаты, стабилен курс национальной валюты, - оппоненты власти все равно не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию, руководствуясь принципом – чем хуже всем, тем лучше для них.

«Промышленники уже видят реальный подъем производства, и главные доказательства успешной работы экономики ближе к осени смогут увидеть все граждане Украины. Осенью произойдут существенные повышения всех социальных стандартов – зарплат, пенсий, выплат при рождении ребенка и по уходу за детьми. Поэтому нынешние протесты не имеют под собой никакого смысла. А оппонентам власти следует не о личных рейтингах заботиться, созывая такие митинги, а предлагать конструктивные идеи по реформированию важнейших отраслей жизнедеятельности государства», - добавил О.Надоша.

«К сожалению, оппозиционеры не настроены на конструктив. Но, не смотря на это, обещанные ними акции протеста оказались пустышкой, пшиком, это чистая болтовня в погоне за процентами в преддверии выборов», - резюмировал О.Надоша.