Прокурор Киева: врачи говорят, что здоровье Луценко - удовлетворительное

Сегодня прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК во второй раз посетил экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в больнице скорой медицинской помощи, чтобы убедиться в условиях его содержания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, А.МЕЛЬНИК отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО "находится под постоянным наблюдением врачей, ему предоставляется необходимая квалифицированная помощь".

В свою очередь врачи сообщили прокурору, что общее состояние здоровья экс-министра удовлетворительное и отвечает состоянию, в котором находятся лица, которые голодают.

По словам А.МЕЛЬНИКА, «никаких заявлений и жалоб относительно ненадлежащего содержания от Ю.ЛУЦЕНКО не поступало».

Кроме того, как сообщил старший помощник прокурора города Киева, который непосредственно осуществляет надзор за соблюдением законов в Киевском следственном изоляторе, сегодня Ю.ЛУЦЕНКО посетила его жена.

"Юрий ЛУЦЕНКО смотрит телевизионные программы, читает книги", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотрпя на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи г. Киева.