"Свобода" требует расследовать антиукраинскую акцию в Донецке

Донецкая городская организация ВО «Свобода» требует от правоохранительных органов расследовать антиукраинскую акцию, которая произошла 9 мая в Донецке во время мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы.

Об этом говорится в официальном заявлении организации, переданном агентству УНИАН.

Как заявляют в ВО «Свобода», во время шествия демонстрантов с портретами Сталина к мемориальному комплексу «Твоим освободителям, Донбасс», организованном Донецкой облгосадминистрацией и Донецким горсоветом и возглавляемым губернатором Анатолием БЛИЗНЮКОМ и мэром Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО, ветераны Воздушно-десантных войск, члены организации «Никто кроме нас», кинули под ноги участникам шествия красно-черный флаг, «под которым боролись патриоты Украины за независимость своего государства. После этого уже разорванный флаг привязали к джипу марки Toyota, который поехал к мемориальному комплексу «Саур-могила», чтобы там, как пояснили эти участники акции, «спалить фашистскую нечисть».

«Эта провокация произошла на глазах представителей СМИ, многих школьников и правоохранителей и была зафиксирована на многих фотографиях и видеоматериалах. Но представители государственной власти ничего не сделали, чтобы прекратить этот акт вандализма», - говорится в заявлении.

Члены донецкой «Свободы» считают, что эти события «являются откровенной антиукраинской провокацией». В связи с этим ВО «Свобода» обратилась в прокуратуру и правоохранительные органы с требованием расследовать произошедшее.

В частности, авторы заявления требуют «расследовать причины бездеятельности власти во время совершения акта вандализма; установить и, согласно действующему законодательству Украины, привлечь к ответственности лиц, которые совершили эту провокацию; письменно уведомить об проведенных мероприятиях».