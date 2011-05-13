Ирина Луценко: Юра в ужасном состоянии, он потрясен ложью прокурора

. Жена и защитник бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, который на 20-й день голодовки был переведен из Лукьяновского СИЗО в Киевскую больницу скорой медицинской помощи, Ирина.ЛУЦЕНКО сообщила, что следователь Генпрокуратуры, в нарушение статьи 48 Уголовно-процессуального кодекса Украины, выдает разрешение на свидание с мужем исключительно на один указанный в разрешении день.

Кроме того, в разрешении указывается, что допуск защитника предоставляется исключительно «при условии согласования с медицинскими работниками, руководством конвойного полка службы милиции и выполнения требований инструкций относительно охраны взятых под стражу лиц». Также в инструкции для свиданий указано, что «в соответствии с заключением врачей, длительное свидание может негативно повлиять на состояние здоровья подзащитного».

«Неужели свидание с женой в палате, которую охраняют двадцать замаскированных «беркутовцев», является угрозой жизни?!», - спросила И.ЛУЦЕНКО, которую цитирует пресс-служба «Народной самообороны».

И.ЛУЦЕНКО также требует от прокурора Киева Анатолия МЕЛЬНИКА сфотографироваться сегодня вместе с ее мужем в палате на фоне конвоя и зарешеченных окон.

«Юра в ужасном состоянии, он едва поднялся с кровати для того, чтобы поздороваться со мной», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

По ее словам, «Юра был поражен ложью прокурора Киева, который браво отрапортовал о том, что якобы «он даже настраивал телевизор, общается и шутит. Свободно перемещается по палате, самостоятельно ходит на процедуры».

Она отметила, что фотография ее мужа будет беспрекословным доказательством лжи Генпрокуратуры об удовлетворительном состоянии Ю.ЛУЦЕНКО.

«Они боятся одного – чтобы в прессу не попала фотография моего мужа. Полный обыск меня перед палатой мужа доходит до маразму: металлодетектор выявляет подозрительными даже набойки на обуви», - отметила И.ЛУЦЕНКО.