Литвин думает, что «негодяи всегда прикрываются флагами»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что события 9 мая во Львове свидетельствуют, что ряд политических структур уже начали избирательную кампанию.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

По словам В.ЛИТВИНА, в разговоре о 9 мая во Львове “нужно меньше истерики, меньше разговоров о флаге, потому что негодяи всегда прикрываются флагами любыми”.

Как сказал председатель ВР, разные политические силы просто “искали повод, и повод нашли как ультраправые, так и ультралевые”. Он добавил, что все это делалось для того, чтобы “продемонстрировать себя”.

В.ЛИТВИН отметил: “Я думаю, это означает, что ряд политических структур уже начали вот такими действиями официальный старт избирательной кампании”. “Выбран для этого было Львов, в том числе, чтобы показать, кто в доме хозяин”, - считает он.

Как сказал председатель ВР, «меня разочаровывает реакция, мягко говоря, депутатов в сессионном зале: агрессия никогда не приводила к позитиву». По его словам, сегодня в парламенте ответственных заключений относительно событий 9 мая во Львове не было сделано. Он отметил, что не нужно унижать тех людей, “которые боролись за страну, а просто понимать, что, благодаря этим людям, появилась для многих политиков возможность разглагольствовать о том, что нужно, что не нужно Украине, и давать свои оценки».

В.ЛИТВИН считает, что решение Верховной Рады о вывешивании красных флагов не имеет никакого отношения к событиям 9 мая во Львове. «Решение парламента относительно флага не имеет никакого отношения к тому, что произошло во Львове 9 мая, хотя здесь и есть определенные вопросы», - сказал он.

В то же время спикер отметил, что и раньше “без такого решения люди выходили с теми флагами, с которыми они считали нужным”. По его словам, и раньше, в частности во Львове, стычки были, но “на этом не было заострено внимание”.

Председатель ВР выразил надежду, что правоохранительные органы проведут всестороннее расследование, и будут сделаны “объективные выводы”, и “зло должно быть соответствующим образом оценено”.

При этом В.ЛИТВИН добавил, что «не является сторонником того, чтобы требовать определенных здесь жертв, жертвоприношения, но нужно нам сегодня вообще делать новую прививку в Украине, потому что иммунитет ослаблен, против нацизма и сталинизма”.