Профсоюзы требуют прекратить эксперименты над людьми

Профсоюзы призывают объединиться вокруг Весеннего марша протеста 19 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ сегодня в Киеве.

«У профсоюзов нет сегодня другого способа защитить своих членов от негативных последствий социально-экономической политики властей, кроме активного участия в социально-экономических протестах украинцев. Первый шаг - Весенний марш протеста 19 мая в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед», - сказал В.РОЙ.

Профсоюзный лидер отметил, что политологи, социологи, политики, журналисты в один голос говорят о недовольстве абсолютного большинства украинских граждан социально-экономической политикой власти в целом и правительства Николая АЗАРОВА частности и, соответственно, об очень высокой готовности украинцев выйти на уличные протесты.

«Даже представители власти косвенно признают это. Более того, уже известен день - 19 мая, когда украинцы выйдут на улицы на Весенний марш протеста в рамках Всеукраинской общественной акции «Вперед», и выразят свое недовольство действиями власти. Мы требуем прекращения социальных экспериментов над людьми и принятия настоящих «народных реформ» - пакета законопроектов, внесенных в Верховную Раду Наталией КОРОЛЕВСКОЙ», - подчеркнул В.РОЙ.

Он отметил, что главными инициаторами и организаторами Марша протеста стали общественные и профсоюзные организации, которые уже выполняли эту роль во время Налогового майдана в октябре-ноябре прошлого года. Поэтому глава крупного профсоюзного объединения призвал представителей всех профсоюзных организаций страны присоединиться к акции 19 мая.

«Выбирать приходится всем профсоюзам. И независимым, то есть, тем, которые не входят в состав Федерации профсоюзов Украины, и самой ФПУ. Отмолчаться - однозначно проигрышный вариант. Когда недовольство властью приобретает, как сейчас, действительно массовый характер, «молчуны» рискуют потерять даже те жалкие остатки доверия рядовых членов профсоюзных организаций к своим лидерам, которые еще есть. Тем более что сегодня мы видим глубокое разочарование людей политической оппозицией, которая ранее была главным организатором противодействия власти, а сегодня ни организационно, ни, главное, идейно не способна возглавить протесты. Люди ждут новых организаторов. Профсоюзы - хотят они этого или не хотят - стали альтернативной надеждой на лидерство протестного движения в Украине», - считает В.РОЙ.

Реагируя на реплики, что с властью нужно не воевать, а договариваться, В.РОЙ отметил: «Против этого, в принципе, трудно возразить, хотя бы потому, что профсоюзы - не политическая организация, и не могут ставить перед собой главной целью смену персоналий во власти. Однако вся недолгая история переговоров общественных и профсоюзных организаций с действующей властью однозначно свидетельствует: без давления, по доброй воле правительство не хочет идти на реальный, равноправный, диалог. Ситуация с Налоговым кодексом и Налоговым майданом, проекты новых реформ в духе пенсионной - беспрекословное тому свидетельство ».

Поэтому, заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, «у профсоюзов нет сегодня другого пути утверждения, другого способа защитить своих членов от негативных последствий социально-экономической политики властей кроме активного, реального участия в социально-экономических протестах украинцев. И не надо отговорок. Надо принять решение - и действовать, действовать решительно и настойчиво. Первый шаг - Весенний марш протеста 19 мая в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

Как сообщал УНИАН, 12 мая в 10 городах Украины состоялись митинги в поддержку Всеукраинской гражданской акции «Вперед». Митингующие протестуют против социально-экономической политики правительства и выступают за принятие «народной реформы» - пакета законопроектов, подготовленного по инициативе народного депутата Украины Н.КОРОЛЕВСКОЙ. 14 мая акция протеста пройдет в Киеве, 15 – мая – в Киевской области, 16 мая – в городах западных областей Украины и Кривом Роге.

19 мая в Киеве, возле Верховной Рады, пройдет общий Весенний марш протеста.