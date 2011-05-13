Профсоюзы требуют прекратить эксперименты над людьми
Рой зовет на Весенний марш протеста
Профсоюзы призывают объединиться вокруг Весеннего марша протеста 19 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ сегодня в Киеве.
«У профсоюзов нет сегодня другого способа защитить своих членов от негативных последствий социально-экономической политики властей, кроме активного участия в социально-экономических протестах украинцев. Первый шаг - Весенний марш протеста 19 мая в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед», - сказал В.РОЙ.
Профсоюзный лидер отметил, что политологи, социологи, политики, журналисты в один голос говорят о недовольстве абсолютного большинства украинских граждан социально-экономической политикой власти в целом и правительства Николая АЗАРОВА частности и, соответственно, об очень высокой готовности украинцев выйти на уличные протесты.
«Даже представители власти косвенно признают это. Более того, уже известен день - 19 мая, когда украинцы выйдут на улицы на Весенний марш протеста в рамках Всеукраинской общественной акции «Вперед», и выразят свое недовольство действиями власти. Мы требуем прекращения социальных экспериментов над людьми и принятия настоящих «народных реформ» - пакета законопроектов, внесенных в Верховную Раду Наталией КОРОЛЕВСКОЙ», - подчеркнул В.РОЙ.
Он отметил, что главными инициаторами и организаторами Марша протеста стали общественные и профсоюзные организации, которые уже выполняли эту роль во время Налогового майдана в октябре-ноябре прошлого года. Поэтому глава крупного профсоюзного объединения призвал представителей всех профсоюзных организаций страны присоединиться к акции 19 мая.
«Выбирать приходится всем профсоюзам. И независимым, то есть, тем, которые не входят в состав Федерации профсоюзов Украины, и самой ФПУ. Отмолчаться - однозначно проигрышный вариант. Когда недовольство властью приобретает, как сейчас, действительно массовый характер, «молчуны» рискуют потерять даже те жалкие остатки доверия рядовых членов профсоюзных организаций к своим лидерам, которые еще есть. Тем более что сегодня мы видим глубокое разочарование людей политической оппозицией, которая ранее была главным организатором противодействия власти, а сегодня ни организационно, ни, главное, идейно не способна возглавить протесты. Люди ждут новых организаторов. Профсоюзы - хотят они этого или не хотят - стали альтернативной надеждой на лидерство протестного движения в Украине», - считает В.РОЙ.
Реагируя на реплики, что с властью нужно не воевать, а договариваться, В.РОЙ отметил: «Против этого, в принципе, трудно возразить, хотя бы потому, что профсоюзы - не политическая организация, и не могут ставить перед собой главной целью смену персоналий во власти. Однако вся недолгая история переговоров общественных и профсоюзных организаций с действующей властью однозначно свидетельствует: без давления, по доброй воле правительство не хочет идти на реальный, равноправный, диалог. Ситуация с Налоговым кодексом и Налоговым майданом, проекты новых реформ в духе пенсионной - беспрекословное тому свидетельство ».
Поэтому, заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, «у профсоюзов нет сегодня другого пути утверждения, другого способа защитить своих членов от негативных последствий социально-экономической политики властей кроме активного, реального участия в социально-экономических протестах украинцев. И не надо отговорок. Надо принять решение - и действовать, действовать решительно и настойчиво. Первый шаг - Весенний марш протеста 19 мая в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед».
Как сообщал УНИАН, 12 мая в 10 городах Украины состоялись митинги в поддержку Всеукраинской гражданской акции «Вперед». Митингующие протестуют против социально-экономической политики правительства и выступают за принятие «народной реформы» - пакета законопроектов, подготовленного по инициативе народного депутата Украины Н.КОРОЛЕВСКОЙ. 14 мая акция протеста пройдет в Киеве, 15 – мая – в Киевской области, 16 мая – в городах западных областей Украины и Кривом Роге.
19 мая в Киеве, возле Верховной Рады, пройдет общий Весенний марш протеста.