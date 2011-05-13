В ГПУ говорят, что голодовка Луценко - это продуманное давление

Объявление голодовки экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО является «ни чем иным, как тщательно продуманным давлением на органы прокуратуры, суд и общественность с целью избежания уголовной ответственности и влияния на судопроизводство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады заместитель генерального прокурора Украины Анатолий ПРИШКО.

По его словам, «в любом демократическом правовом государстве такие средства являются незаконными и неприемлемыми». Он сообщил, что в прошлом году в Украине около ста заключенных объявляли о голодовке.

А.ПРИШКО проинформировал, что вчера заместитель генпрокурора - прокурор г. Киева Анатолий МЕЛЬНИК проверил условия содержания Ю.ЛУЦЕНКО в медицинском учреждении. По его словам, у Ю.ЛУЦЕНКО жалоб не было, экс-министр сказал, что «чувствует себя как каждый человек, который длительное время не употребляет пищу». А.ПРИШКО добавил, что Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что не желает, чтобы СМИ освещали данные о состоянии его здоровья.

Также заместитель генерального прокурора отметил, что главный врач медицинского учреждения заверил, что Ю.ЛУЦЕНКО предоставляется квалифицированная медицинская помощь, и Ю.ЛУЦЕНКО «обеспечен книгами для чтения, и в палате установлен телевизор».

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.