ГАИ не пускает руховцев в Киев?

ГАИ не пускает в Киев делегации Хмельницкого и Тернопольского руха на ХХ Всеукраинское собрание НРУ, которое состоится 14 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Народного руха Украины, по словам председателя Хмельницкой облорганизации НРУ Игоря КЛЮСА, перевозчики в Хмельницком отказываются транспортировать делегатов в Киев, аргументируя это тем, что предупреждены в устной форме в местной ГАИ. «В случае перевозки пассажиров в столицу 14 мая у них будут проводиться проверки, и они будут лишаться лицензии на право заниматься перевозками пассажиров», - сказал И.КЛЮС.

«У нас была предварительная договоренность и составлено соглашение о предоставлении транспортного средства для доставки делегатов на XX съезд НРУ, но 12 мая нам было отказано без каких-либо объяснений. Мы также провели переговоры с более чем 35 туристическими фирмами, организациями, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, и просто с частными предпринимателями, которые нам также отказали в транспортировке делегатов в Киев 14 мая», – заявил И.КЛЮС.

Об аналогичных проблемах заявляют и в Тернопольской краевой организации НРУ, говорится в сообщении.

Отчетно-выборное ХХ Всеукраинское собрание (съезд) Народного Руха Украины состоится 14 мая в Киеве в Доме художника.