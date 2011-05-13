Пресс-тур на Международный детский теннисный турнир им. Кравченко

16 мая состоится пресс-тур, посвященный открытию 4-го Международного детского теннисного турнира имени Юрия Кравченко.

Турнир по традиции проходит в теннисном клубе CAMPA (г. Буча Киевской области) с 16 по 22 мая 2011 года.

Сбор журналистов - 16 мая в 10.45 возле информационного агентства УНИАН (ул. Крещатик, 4). Трансфер: УНИАН-СAMPA-УНИАН (возвращение в 15.00).

Перед официальным открытием турнира состоится пресс-конференция, в которой примут участие:

Андрей МЕДВЕДЕВ – почетный вице-президент Федерации тенниса Украины, в прошлом - четвертая ракетка мира;

Герман БЕНЬЯМИНОВ – первый вице-президент Федерации тенниса Украины;

Леонид БУРЯК – главный тренер сборной Украины по футболу (1996 – 2000, 2003 – 2005);

Виктория ШУВАЙНИКОВА - директор турнира;

Ирина КРАВЧЕНКО – почетный президент Благотворительного Фонда имени Юрия Кравченко.

После завершения пресс-конференции состоится фуршет, на котором представители СМИ в неформальной обстановке смогут пообщаться с легендами отечественного спорта А.МЕДВЕДЕВЫМ и Л.БУРЯКОМ.

Международный детский теннисный турнир имени Юрия Кравченко - это единственный в Украине турнир для детей, который обозначен в сетке Европейской федерации тенниса (Tennis Europe). В этом году в соревнованиях примут участие теннисисты из Украины, Израиля, Литвы, Туркменистана, Молдовы, Беларуси, России, Германии, Великобритании.

Соревнования проходят под эгидой Федерации тенниса Украины.

Перед началом турнира состоится показательный сет между А.МЕДВЕДЕВЫМ и Л.БУРЯКОМ, а маленькие спортсмены примут участие в мастер-классе от украинской теннисной легенды.

Организатор турнира – Благотворительный фонд имени Юрия Кравченко.

Юрий Кравченко – министр внутренних дел с 1996 по 2001 гг., который трагически погиб в марте 2005 года. Теннис был его большим увлечением, и развитие этого вида спорта в Украине происходило при его непосредственном участии. Ю.Кравченко считали одним из самых сильных теннисных любителей в стране. Он регулярно оказывал помощь Федерации тенниса Украины. Особенное внимание он уделял соревнованиям при участии маленьких спортсменов.

Аккредитация и справочная информация:

Геннадий ЕРМОЛЕНКО

тел.: 096-209-27-14

е-mail: kravchenko.cup@gmail.com