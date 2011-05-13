Шкиряк: власть устроила конфликт во Львове в угоду соседнему государству

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК заявляет о том, что правящий в Украине режим может быть свергнут осенью 2011 года.

Как это сообщает пресс-служба З.ШКИРЯКА, по его словам, ситуация в стране зашла «в тупик».

«Теперь, после событий во Львове, когда власть спровоцировала внутренний конфликт в угоду соседнему государству, речь вообще идет о существовании Украины как государствах. Мы живем в стране батраков, управляемой кучкой олигархов. Жизнь становится все более нетерпимой», - заявил лидер «Нового Киева».

Он убежден, что весенние акции протестов должны стимулировать в людях желание защитить свое будущее.

«Лживая, циничная власть делает все, чтобы любой ценой продемонстрировать свою стабильность. Но уже поздно, экзамен провален. Маховик протестов будет запущен. Май может стать отправной точкой для объединения и консолидации представителей всех оппозиционных сил, общественных организаций, представителей всех слоев общества вокруг идеи сохранения страны. У нас нет другого пути. Еще год правления регионалов и страна будет в полном забвении», - сказал З.ШКИРЯК.

Он подчеркнул необходимость провести системную подготовку, и осень 2011 года, по его словам, должна стать временами падения нынешнего режима.

«Я уверен, так и произойдет. Надо готовить новую украинскую революцию и не надо этого бояться», - заявил З.ШКИРЯК.

Он сообщил, что ГО «Новый Киев» поддержит всеукраинскую акцию «Вперед» 19 мая и внедрение Народных реформ, инициированных народным депутатом от БЮТ Наталией КОРОЛЕВСКОЙ. При этом З.ШКИРЯК считает необходимым настаивать на усилении требований акции: «Безусловно, правительство АЗАРОВА должно уйти. Но отставкой правительства ситуацию не исправить. После них придут другие, не лучше. Именно поэтому нужна полная перезагрузка власти. Мы должны настаивать на роспуске парламента как деструктивного, «карманного» органа власти, не отстаивающего интересы украинского народа, и требовать выборов в Верховную Раду и местные органы власти».

По его словам, согласно Конституции, нынешняя власть нелегитимна, поэтому необходимо вернуть страну в правовое поле.

З.ШКИРЯК сообщил, что активисты ГО «Новый Киев» приобщатся и ко Дню гнева 14 мая, но в то же время готовят новую акцию протеста, которая состоится в конце мая, и о которой будет проинформировано в ближайшие дни.