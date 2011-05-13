Клюев предлагает предпринимателям бороться с коррупцией вместе

Кабинет министров Украины призывает представителей малого и среднего бизнеса сообщать о фактах вымогательств со стороны сотрудников правоохранительных органов на правительственную «горячую» телефонную линию и телефон доверия Министерства внутренних дел.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя результаты взаимодействия правительства с представителями малого и среднего бизнеса.

По его словам, на основании многочисленных жалоб предпринимателей он поручил МВД обратить особое внимание на проблему коррумпированности работников подразделений по борьбе с экономической преступностью. В частности, это касается проведения милицейских проверок хозяйственной деятельности предпринимателей, торгующих на рынках, сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что, возможно, нужно будет ограничить число таких проверок.

«Министерство внутренних дел должно обратить на жалобы предпринимателей относительно поборов со стороны названных подразделений особое внимание и проводить тщательные проверки этих жалоб», - сказал А.КЛЮЕВ.

По словам первого вице-премьера, МВД также поручено распространить на всех рынках страны информацию о возможности для предпринимателей сообщать о незаконных действиях работников правоохранительных органов.

«Я также попросил представителей Совета предпринимателей при Кабмине, а также правительственного уполномоченного по вопросам дерегуляции организовать информирование представителей малого и среднего бизнеса о всех возможностях доносить до ведома правительства информацию о фактах вымогательств со стороны работников правоохранительных органов. Мы четко понимаем, что невозможно за один день поменять всю страну и избавиться от коррупции, но нужно работать над этим ежедневно, шаг за шагом. И я призываю представителей бизнеса работать над этим вместе», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.