Регионал уверяет, что украинских чиновников пожалели в FATF

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что увеличение до 150 тыс. грн. в антикоррупционном законе суммы расходов чиновников, подлежащих обязательному декларированию, является вполне обоснованным и согласовано с Международной организацией по борьбе с отмыванием нелегальных доходов FATF.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на пресс-конференции, комментируя сегодняшнее решение парламента об устранении несогласованностей в тексте Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине».

Он отметил, что в свое время Верховная Рада приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

«Этот закон был согласован с FATF - организацией, которая контролирует это направление, и в законе было прописано, что обязательному финансовому мониторингу подлежат финансовые операции на сумму, равную или превышающую 150 тыс. грн», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Комментируя заявление председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Сергея МИЩЕНКО о том, что во время голосования за закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине» речь шла о декларировании расходов чиновников на сумму 50 тыс. грн, А.ЕФРЕМОВ отметил, что тогда председательствующий на заседании ВР сомневался в названной сумме - 50 тыс. грн, ссылаясь на ранее принятый закон.

Лидер фракции ПР отметил, что когда «юристы подняли данный закон («О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»- УНИАН), то там прописана сумма в 150 тыс. грн».

«Здесь речь идет о логическом продолжении того, за что голосовали они (речь идет об оппозиции - УНИАН) раньше», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Отвечая на вопрос, какую сумму, по его мнению, должны декларировать чиновники, А.ЕФРЕМОВ отметил, что «и 50 тыс., и 150 тыс. грн. - это цифры, которые мы должны научиться еще декларировать».

Он напомнил, что данный закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», в случае подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, вступает в силу с 1 июля. Вместе с тем лидер фракции ПР отметил, что пока нет четкой схемы, каким образом чиновники будут декларировать свои расходы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Верховная Рада внесла уточнения в ранее принятый антикоррупционный закон, который не был направлен на подпись Президенту Украины из-за определенных несогласованностей.

Уточнение касается заполнения деклараций. В частности, предусмотрено, что в декларации должны указываться как расходы, осуществленные на имущество, находящееся в частной собственности, так и на имущество, находящееся в аренде.

Кроме того, предусмотрено, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую они проводятся, равна или превышает 150 тыс. грн.

Таким образом, депутаты втрое увеличили сумму, подлежащую обязательному финансовому мониторингу, так как в принятом 7 апреля с.г. г. Законе Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине" определялось, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если эта сумма равна или превышает 50 тыс. грн.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО (фракция БЮТ) выразил возмущение решением парламента внести в закон изменения об увеличении втрое суммы расходов чиновников, подлежащих обязательному декларированию.