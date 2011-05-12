Янукович дал Табачнику 10 дней

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрию ТАБАЧНИКУ совместно с Генеральной прокуратурой разобраться, были ли нарушения при закрытии средних школ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что старт реформы в сфере среднего образования был позитивным, поскольку было принято решение о создании образовательных округов, что открывало путь для оптимизации сети.

В то же время, заметил Президент, сразу появилась волна протестов против закрытия школ, а также появились сигналы в СМИ, что под предлогом реформ готовят отчуждение имущества закрытых заведений образования. Кстати, заметил В.ЯНУКОВИЧ, это касается и медицинских учреждений.

Президент отметил, что приостановка или закрытие работы школ коснулась свыше 4 тысяч учеников. «Все ли такие решения принимались обоснованно? На основе аудита сети за критериями и методическими рекомендациями Министерства образования? Проведена ли разъяснительная работа с людьми?», - спросил Президент.

Он выразил убеждение, что в этой сфере проводилась недостаточная работа. «Однозначно хочу сказать – недостаточно. Поэтому я требую, чтобы профильный министр с привлечением генеральной прокуратуры по каждому из случаев в 10-дневный срок провели проверку и доложили», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если будут выявлены злоупотребления, то виновные будут отвечать согласно действующему законодательству.

При этом Президент выразил мнение, что если бы всё делалось на должном уровне, то не было бы такого возмущения в обществе.

«С людьми нужно по-человечески было говорить - разъяснить, а сегодня значительное количество людей отождествляет реформу с закрытием школ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по оптимизации сети средних учебных заведений. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что перед тем как закрывать школу нужно определять, куда будут переведены ученики, насколько лучше им там будет учиться и не менее важно, как они будут добираться к новому месту учебы. В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ уже на ближайшем заседании правительства рассмотреть вопрос увеличения количества школьных автобусов, которые закупаются за государственный счет, а при разработке бюджета на следующий год предусмотреть средства для полного обеспечения школьными автобусами всей Украины.

Также он поручил Н.АЗАРОВУ и правительству взять на личный контроль вопрос увеличения количества дошкольных учебных заведений.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заметил, что развитие дошкольных заведений должна проходить не только за государственный счет и для этого необходимо дерегулировать разрешительную систему для строительства таких заведений.