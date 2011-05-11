Регионалы предлагают позвать в ВР Могилева

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предлагает заслушать в Верховной Раде министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА относительно событий во Львове во время празднования Дня Победы 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время Согласительного совета руководства парламента.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ создать рабочую группу для изучения событий во Львове, и Верховная Рада также должна отреагировать на данные события.

«Виновные должны быть наказаны. Если не будет правовой оценки, это может повлиять на нашу государственность», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В связи с этим он предложил заслушать в пятницу, 13 мая, во время часа вопросов к правительству информацию министра внутренних дел или создать временную следственную комиссию.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что создание ВСК является вопросом на перспективу. По его словам, лучше было бы заслушать соответствующую информацию МВД в пятницу.